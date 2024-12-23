Федор Тимофеевич
Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
- ФИО
- Федор Тимофеевич
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 25
- Год рождения вычисленный
- 1838
- Родственная связь
- зять [1]
- Номер семьи
- 285
- Номер в семье
- 4
- Сословие
- крестьянин государственных имуществ
- Место приписки
- д. Заборовье, Псковский у., Псковская губ.
- Дата переписи
- 1863
- Губерния
- Псковская
- Уезд
- Псковский
- Место
- д. Великие Пустыни
- Место события
- д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- был
- Архивный код
- ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 555об
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 285
01 | Федор Игнатьевич: 49 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Стефанида Мироновна: 33 года | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Татьяна Игнатьевна: 39 лет | крестьянин государственных имуществ - сестра [1] |
04 | Федор Тимофеевич: 25 лет | крестьянин государственных имуществ - зять [1] |
05 | Анастасия Федоровна: 24 года | крестьянин государственных имуществ - жена [4] |
06 | Иван Федорович: 0 лет, 6 месяцев | крестьянин государственных имуществ - сын [4] |
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