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Иустиния Данииловна

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Иустиния Данииловна
Пол
жен
Возраст (лет)
43
Год рождения вычисленный
1820
Родственная связь
жена [7]
Номер семьи
284
Номер в семье
8
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Замошница, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
была
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 555
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 284
01 | Игнатий Семенович: 53 года | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Матрона Ивановна: 42 года | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Даниил Игнатьевич: 16 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Феодосия Игнатьевна: 10 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
05 | Матрона Игнатьевна: 7 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
06 | Марфа Игнатьевна: 3 года | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
07 | Герасим Семенович: 43 года | крестьянин государственных имуществ - брат [1] |
08 | Иустиния Данииловна: 43 года | крестьянин государственных имуществ - жена [7] |
09 | Стефанида Герасимовна: 5 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [7] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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