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Сергей Петрович

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Сергей Петрович
Пол
муж
Возраст (лет)
6
Год рождения вычисленный
1857
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
283
Номер в семье
5
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Замошница, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
нет
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 555
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 283
01 | Петр Семенович: 53 года | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Татьяна Петровна: 42 года | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Николай Петрович: 20 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Алексей Петрович: 19 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
05 | Сергей Петрович: 6 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
06 | Евтихий Петрович: 3 года | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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