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Антон Семенович

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Антон Семенович
Пол
муж
Возраст (лет)
37
Год рождения вычисленный
1826
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
282
Номер в семье
2
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Замошница, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 555
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 282
01 | Дарья Андреевна: 71 год | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Антон Семенович: 37 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
03 | Васса Ивановна: 29 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [2] |
04 | Елена Антоновна: 8 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [2] |
05 | Татьяна Антоновна: 2 года | крестьянин государственных имуществ - дочь [2] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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