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Марина Павловна

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Марина Павловна
Пол
жен
Возраст (лет)
45
Год рождения вычисленный
1818
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
281
Номер в семье
2
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Замошница, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
была
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 555
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 281
01 | Иван Семенович: 44 года | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Марина Павловна: 45 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Екатерина Ивановна: 23 года | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
04 | Андрей Иванович: 17 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
05 | Петр Иванович: 16 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
06 | Дария Ивановна: 6 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
07 | Феодосия Ивановна: 12 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
08 | Ксения Ивановна: 54 года | крестьянин государственных имуществ - теща [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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