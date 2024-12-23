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Иван Панкратьевич

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Иван Панкратьевич
Пол
муж
Возраст (лет)
9
Год рождения вычисленный
1854
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
280
Номер в семье
5
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Юхново, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
не был
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 555
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 280
01 | Панкратий Карпович: 48 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Матрона Никифоровна: 35 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Моисей Панкратьевич: 20 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Савва Панкратьевич: 15 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
05 | Иван Панкратьевич: 9 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
06 | Марфа Панкратьевна: 7 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
07 | Прокофий Панкратьевич: 2 года | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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