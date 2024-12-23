Григорий Петрович
Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
- ФИО
- Григорий Петрович
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 1
- Год рождения вычисленный
- 1862
- Родственная связь
- сын [1]
- Номер семьи
- 278
- Номер в семье
- 3
- Сословие
- крестьянин государственных имуществ
- Место приписки
- д. Юхново, Псковский у., Псковская губ.
- Дата переписи
- 1863
- Губерния
- Псковская
- Уезд
- Псковский
- Место
- д. Великие Пустыни
- Место события
- д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- нет
- Архивный код
- ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 554об
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 278
01 | Петр Андреевич: 38 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Акулина Дмитриевна: 26 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Григорий Петрович: 1 год | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Иван Петрович: 15 лет | крестьянин государственных имуществ - брат [1] |
05 | Тимофей Петрович: 40 лет | крестьянин государственных имуществ - брат [1] |
06 | Ефимия Андреевна: 39 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [5] |
07 | Елена Тимофеевна: 12 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [5] |
08 | Агафия Тимофеевна: 5 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [5] |
09 | Матвей Тимофеевич: 3 года | крестьянин государственных имуществ - сын [5] |
10 | Марфа Тимофеевна: 1 год | крестьянин государственных имуществ - дочь [5] |
11 | Евдоким Кириллович: 54 года | крестьянин государственных имуществ - дядя [1] |
12 | Евдокия Кирилловна: 49 лет | крестьянин государственных имуществ - сестра [11] |
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- Индексация данных проведена Наталией Цветковой
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