Петр Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетр Андреевич

Петр Андреевич

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Петр Андреевич
Пол
муж
Возраст (лет)
38
Год рождения вычисленный
1825
Родственная связь
глава
Номер семьи
278
Номер в семье
1
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Юхново, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 554об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 278
01 | Петр Андреевич: 38 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Акулина Дмитриевна: 26 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Григорий Петрович: 1 год | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Иван Петрович: 15 лет | крестьянин государственных имуществ - брат [1] |
05 | Тимофей Петрович: 40 лет | крестьянин государственных имуществ - брат [1] |
06 | Ефимия Андреевна: 39 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [5] |
07 | Елена Тимофеевна: 12 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [5] |
08 | Агафия Тимофеевна: 5 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [5] |
09 | Матвей Тимофеевич: 3 года | крестьянин государственных имуществ - сын [5] |
10 | Марфа Тимофеевна: 1 год | крестьянин государственных имуществ - дочь [5] |
11 | Евдоким Кириллович: 54 года | крестьянин государственных имуществ - дядя [1] |
12 | Евдокия Кирилловна: 49 лет | крестьянин государственных имуществ - сестра [11] |
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.