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Параскева Семеновна

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Параскева Семеновна
Пол
жен
Возраст (лет)
20
Год рождения вычисленный
1843
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
276
Номер в семье
3
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Пухово, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
была
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 554об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 276
01 | Семен Богданович: 41 год | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Татьяна Стефановна: 41 год | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Параскева Семеновна: 20 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
04 | Николай Семенович: 8 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
05 | Наталия Семеновна: 7 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
06 | Федор Богданович: 4 года | крестьянин государственных имуществ - сын [3] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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