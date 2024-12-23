Григорий Логинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГригорий Логинович

Григорий Логинович

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Григорий Логинович
Пол
муж
Возраст (лет)
59
Год рождения вычисленный
1804
Родственная связь
глава
Номер семьи
274
Номер в семье
1
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Пухово, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 554
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 274
01 | Григорий Логинович: 59 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Яков Григорьевич: 35 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
03 | Татьяна Игнатьевна: 34 года | крестьянин государственных имуществ - жена [2] |
04 | Иван Яковлевич: 5 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [2] |
05 | Анна Яковлевна: 2 года | крестьянин государственных имуществ - дочь [2] |
06 | Петр Яковлевич: 0 лет, 6 месяцев | крестьянин государственных имуществ - сын [2] |
Примечание: вдовец
Дополнительная информация в записи
вдовец
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.