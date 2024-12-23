Анна Семеновна
Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
- ФИО
- Анна Семеновна
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 2
- Год рождения вычисленный
- 1861
- Родственная связь
- дочь [3]
- Номер семьи
- 273
- Номер в семье
- 8
- Сословие
- крестьянин государственных имуществ
- Место приписки
- д. Пухово, Псковский у., Псковская губ.
- Дата переписи
- 1863
- Губерния
- Псковская
- Уезд
- Псковский
- Место
- д. Великие Пустыни
- Место события
- д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- нет
- Архивный код
- ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 554
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 273
01 | Николай Петрович: 56 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Анастасия Косьминична: 47 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Семен Николаевич: 22 года | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Трофим Николаевич: 20 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
05 | Василий Николаевич: 14 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
06 | Яков Николаевич: 8 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
07 | Анастасия Лаврентьевна: 25 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [3] |
08 | Анна Семеновна: 2 года | крестьянин государственных имуществ - дочь [3] |
09 | Дарья Косьминична: 43 года | крестьянин государственных имуществ - сестра [2] |
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- Индексация данных проведена Наталией Цветковой
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