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Василий Николаевич

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Василий Николаевич
Пол
муж
Возраст (лет)
14
Год рождения вычисленный
1849
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
273
Номер в семье
5
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Пухово, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 554
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 273
01 | Николай Петрович: 56 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Анастасия Косьминична: 47 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Семен Николаевич: 22 года | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Трофим Николаевич: 20 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
05 | Василий Николаевич: 14 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
06 | Яков Николаевич: 8 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
07 | Анастасия Лаврентьевна: 25 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [3] |
08 | Анна Семеновна: 2 года | крестьянин государственных имуществ - дочь [3] |
09 | Дарья Косьминична: 43 года | крестьянин государственных имуществ - сестра [2] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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