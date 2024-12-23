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Терентий Игнатьевич

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Терентий Игнатьевич
Пол
муж
Возраст (лет)
6
Год рождения вычисленный
1857
Родственная связь
сын [3]
Номер семьи
272
Номер в семье
11
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Пухово, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
нет
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 554
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 272
01 | Петр Евстигнеевич: 60 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Параскева Васильевна: 60 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Игнатий Петрович: 42 года | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Василий Петрович: 32 года | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
05 | Марфа Васильевна: 20 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
06 | Агафия Федоровна: 30 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [4] |
07 | Мария Васильевна: 3 года | крестьянин государственных имуществ - дочь [4] |
08 | Стефан Васильевич: 1 год | крестьянин государственных имуществ - сын [4] |
09 | Анна Гавриловна: 49 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [3] |
10 | Евдокия Игнатьевна: 9 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [3] |
11 | Терентий Игнатьевич: 6 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [3] |
12 | Герасим Игнатьевич: 1 год | крестьянин государственных имуществ - сын [3] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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