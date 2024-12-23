Игнатий Петрович
Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
- ФИО
- Игнатий Петрович
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 42
- Год рождения вычисленный
- 1821
- Родственная связь
- сын [1]
- Номер семьи
- 272
- Номер в семье
- 3
- Сословие
- крестьянин государственных имуществ
- Место приписки
- д. Пухово, Псковский у., Псковская губ.
- Дата переписи
- 1863
- Губерния
- Псковская
- Уезд
- Псковский
- Место
- д. Великие Пустыни
- Место события
- д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- был
- Архивный код
- ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 554
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 272
01 | Петр Евстигнеевич: 60 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Параскева Васильевна: 60 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Игнатий Петрович: 42 года | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Василий Петрович: 32 года | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
05 | Марфа Васильевна: 20 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
06 | Агафия Федоровна: 30 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [4] |
07 | Мария Васильевна: 3 года | крестьянин государственных имуществ - дочь [4] |
08 | Стефан Васильевич: 1 год | крестьянин государственных имуществ - сын [4] |
09 | Анна Гавриловна: 49 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [3] |
10 | Евдокия Игнатьевна: 9 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [3] |
11 | Терентий Игнатьевич: 6 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [3] |
12 | Герасим Игнатьевич: 1 год | крестьянин государственных имуществ - сын [3] |
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- Индексация данных проведена Наталией Цветковой
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