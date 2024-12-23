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Евтихий Иосифович

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Евтихий Иосифович
Пол
муж
Возраст (лет)
27
Год рождения вычисленный
1836
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
271
Номер в семье
3
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Запоженье, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 553об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 271
01 | Иосиф Григорьевич: 54 года | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Павел Иосифович: 35 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
03 | Евтихий Иосифович: 27 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Дарья Иосифовна: 19 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
05 | Андрей Иосифович: 18 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
06 | Пелагея Иларионовна: 39 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [2] |
07 | Мелания Семеновна: 26 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [3] |
08 | Панкратий Евтихиевич: 4 года | крестьянин государственных имуществ - сын [3] |
09 | Варвара Евтихиевна: 1 год | крестьянин государственных имуществ - дочь [3] |
10 | Матрона Ивановна: 29 лет | крестьянин государственных имуществ - племянница [1] |
11 | Петр Богданович: 6 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [10] |
12 | Иван Богданович: 2 года | крестьянин государственных имуществ - сын [10] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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