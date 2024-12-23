Евтихий Иосифович
Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
- ФИО
- Евтихий Иосифович
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 27
- Год рождения вычисленный
- 1836
- Родственная связь
- сын [1]
- Номер семьи
- 271
- Номер в семье
- 3
- Сословие
- крестьянин государственных имуществ
- Место приписки
- д. Запоженье, Псковский у., Псковская губ.
- Дата переписи
- 1863
- Губерния
- Псковская
- Уезд
- Псковский
- Место
- д. Великие Пустыни
- Место события
- д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- был
- Архивный код
- ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 553об
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 271
01 | Иосиф Григорьевич: 54 года | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Павел Иосифович: 35 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
03 | Евтихий Иосифович: 27 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Дарья Иосифовна: 19 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
05 | Андрей Иосифович: 18 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
06 | Пелагея Иларионовна: 39 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [2] |
07 | Мелания Семеновна: 26 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [3] |
08 | Панкратий Евтихиевич: 4 года | крестьянин государственных имуществ - сын [3] |
09 | Варвара Евтихиевна: 1 год | крестьянин государственных имуществ - дочь [3] |
10 | Матрона Ивановна: 29 лет | крестьянин государственных имуществ - племянница [1] |
11 | Петр Богданович: 6 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [10] |
12 | Иван Богданович: 2 года | крестьянин государственных имуществ - сын [10] |
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- Индексация данных проведена Наталией Цветковой
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