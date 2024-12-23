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Домника Ивановна

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Домника Ивановна
Пол
жен
Возраст (лет)
65
Год рождения вычисленный
1798
Родственная связь
мать [1]
Номер семьи
270
Номер в семье
4
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Запоженье, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
была
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 553об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 270
01 | Николай Иродионович: 43 года | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Евдокия Корнильевна: 38 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Иосиф Николаевич: 7 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Домника Ивановна: 65 лет | крестьянин государственных имуществ - мать [1] |
05 | Наталия Иродионовна: 42 года | крестьянин государственных имуществ - сестра [1] |
06 | Акулина Богдановна: 11 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [5] |
Примечание: вдова
Дополнительная информация в записи
вдова
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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