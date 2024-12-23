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Лаврентий Иванович

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Лаврентий Иванович
Пол
муж
Возраст (лет)
1
Год рождения вычисленный
1862
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
269
Номер в семье
6
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Запоженье, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
нет
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 553об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 269
01 | Иван Трофимович: 44 года | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Матрона Васильевна: 29 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Иван Иванович: 9 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Авраам Иванович: 6 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
05 | Ирина Ивановна: 3 года | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
06 | Лаврентий Иванович: 1 год | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
07 | Агафия Трофимовна: 46 лет | крестьянин государственных имуществ - сестра [1] |
08 | Анна Трофимовна: 43 года | крестьянин государственных имуществ - сестра [1] |
09 | Алексей Иванович: 35 лет | крестьянин государственных имуществ - |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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