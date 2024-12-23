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Стефанида Семеновна

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Стефанида Семеновна
Пол
жен
Возраст (лет)
48
Год рождения вычисленный
1815
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
267
Номер в семье
2
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Запоженье, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
была
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 553об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 267
01 | Кондратий Маркович: 48 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Стефанида Семеновна: 48 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Екатерина Кондратьевна: 15 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
04 | Иван Кондратьевич: 10 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
05 | Параскева Кондратьевна: 8 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
06 | Дмитрий Кондратьевич: 4 года | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
07 | Евдокия Богдановна: 42 года | крестьянин государственных имуществ - родственница [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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