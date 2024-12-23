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Татьяна Максимовна

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Татьяна Максимовна
Пол
жен
Возраст (лет)
16
Год рождения вычисленный
1847
Родственная связь
дочь [3]
Номер семьи
266
Номер в семье
5
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Запоженье, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
была
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 553об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 266
01 | Василий Маркович: 68 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Матрона Дионисовна: 59 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Максим Семенович: 42 года | крестьянин государственных имуществ - зять [1] |
04 | Евдокия Васильевна: 38 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [3] |
05 | Татьяна Максимовна: 16 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [3] |
06 | Василий Максимович: 5 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [3] |
07 | Карп Максимович: 4 года | крестьянин государственных имуществ - сын [3] |
08 | Акулина Максимовна: 1 год | крестьянин государственных имуществ - дочь [3] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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