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Александра Ивановна

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Александра Ивановна
Пол
жен
Возраст (лет)
44
Год рождения вычисленный
1819
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
265
Номер в семье
2
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Запоженье, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
была
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 553
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 265
01 | Иван Федорович: 69 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Александра Ивановна: 44 года | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
03 | Иван Иванович: 28 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Дмитрий Иванович: 25 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
05 | Ефим Иванович: 45 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
06 | Анна Яковлевна: 42 года | крестьянин государственных имуществ - жена [5] |
07 | Василий Ефимович: 24 года | крестьянин государственных имуществ - сын [5] |
08 | Александра Ефимовна: 10 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [5] |
09 | Анастасия Егоровна: 24 года | крестьянин государственных имуществ - |
10 | Параскева Богдановна: 16 лет | крестьянин государственных имуществ - |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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