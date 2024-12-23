Иван Федорович
Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
- ФИО
- Иван Федорович
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 69
- Год рождения вычисленный
- 1794
- Родственная связь
- глава
- Номер семьи
- 265
- Номер в семье
- 1
- Сословие
- крестьянин государственных имуществ
- Место приписки
- д. Запоженье, Псковский у., Псковская губ.
- Дата переписи
- 1863
- Губерния
- Псковская
- Уезд
- Псковский
- Место
- д. Великие Пустыни
- Место события
- д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- был
- Архивный код
- ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 553
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 265
01 | Иван Федорович: 69 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Александра Ивановна: 44 года | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
03 | Иван Иванович: 28 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Дмитрий Иванович: 25 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
05 | Ефим Иванович: 45 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
06 | Анна Яковлевна: 42 года | крестьянин государственных имуществ - жена [5] |
07 | Василий Ефимович: 24 года | крестьянин государственных имуществ - сын [5] |
08 | Александра Ефимовна: 10 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [5] |
09 | Анастасия Егоровна: 24 года | крестьянин государственных имуществ - |
10 | Параскева Богдановна: 16 лет | крестьянин государственных имуществ - |
Примечание: вдовец
- Дополнительная информация в записи
- вдовец
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- Индексация данных проведена Наталией Цветковой
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