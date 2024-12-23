Дмитрий Васильевич
Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
- ФИО
- Дмитрий Васильевич
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 4
- Год рождения вычисленный
- 1859
- Родственная связь
- сын [7]
- Номер семьи
- 264
- Номер в семье
- 11
- Сословие
- крестьянин государственных имуществ
- Место приписки
- д. Раково, Псковский у., Псковская губ.
- Дата переписи
- 1863
- Губерния
- Псковская
- Уезд
- Псковский
- Место
- д. Великие Пустыни
- Место события
- д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- нет
- Архивный код
- ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 553
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 264
01 | Петр Якимович: 48 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Ксения Пантелеевна: 40 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Владимир Петрович: 12 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Гликерия Петровна: 9 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
05 | Матрона Петровна: 6 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
06 | Тихон Петрович: 0 лет, 6 месяцев | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
07 | Василий Якимович: 36 лет | крестьянин государственных имуществ - брат [1] |
08 | Васса Федоровна: 34 года | крестьянин государственных имуществ - жена [7] |
09 | Иван Васильевич: 14 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [7] |
10 | Агрипина Васильевна: 6 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [7] |
11 | Дмитрий Васильевич: 4 года | крестьянин государственных имуществ - сын [7] |
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- Индексация данных проведена Наталией Цветковой
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