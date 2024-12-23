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Владимир Петрович

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Владимир Петрович
Пол
муж
Возраст (лет)
12
Год рождения вычисленный
1851
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
264
Номер в семье
3
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Раково, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 553
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 264
01 | Петр Якимович: 48 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Ксения Пантелеевна: 40 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Владимир Петрович: 12 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Гликерия Петровна: 9 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
05 | Матрона Петровна: 6 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
06 | Тихон Петрович: 0 лет, 6 месяцев | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
07 | Василий Якимович: 36 лет | крестьянин государственных имуществ - брат [1] |
08 | Васса Федоровна: 34 года | крестьянин государственных имуществ - жена [7] |
09 | Иван Васильевич: 14 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [7] |
10 | Агрипина Васильевна: 6 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [7] |
11 | Дмитрий Васильевич: 4 года | крестьянин государственных имуществ - сын [7] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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