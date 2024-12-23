Пелагея Алексеевна
Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
- ФИО
- Пелагея Алексеевна
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 34
- Год рождения вычисленный
- 1829
- Родственная связь
- жена [3]
- Номер семьи
- 262
- Номер в семье
- 7
- Сословие
- крестьянин государственных имуществ
- Место приписки
- д. Раково, Псковский у., Псковская губ.
- Дата переписи
- 1863
- Губерния
- Псковская
- Уезд
- Псковский
- Место
- д. Великие Пустыни
- Место события
- д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- была
- Архивный код
- ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 553
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 262
01 | Дионис Дамианович: 53 года | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Марфа Григорьевна: 52 года | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Даниил Дионисович: 35 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Евдокия Дионисовна: 21 год | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
05 | Ларион Дионисович: 18 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
06 | Иосиф Дионисович: 16 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
07 | Пелагея Алексеевна: 34 года | крестьянин государственных имуществ - жена [3] |
08 | Акулина Данииловна: 6 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [3] |
09 | Федор Даниилович: 1 год | крестьянин государственных имуществ - сын [3] |
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- Индексация данных проведена Наталией Цветковой
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