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Евдокия Дионисовна

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Евдокия Дионисовна
Пол
жен
Возраст (лет)
21
Год рождения вычисленный
1842
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
262
Номер в семье
4
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Раково, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
была
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 553
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 262
01 | Дионис Дамианович: 53 года | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Марфа Григорьевна: 52 года | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Даниил Дионисович: 35 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Евдокия Дионисовна: 21 год | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
05 | Ларион Дионисович: 18 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
06 | Иосиф Дионисович: 16 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
07 | Пелагея Алексеевна: 34 года | крестьянин государственных имуществ - жена [3] |
08 | Акулина Данииловна: 6 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [3] |
09 | Федор Даниилович: 1 год | крестьянин государственных имуществ - сын [3] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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