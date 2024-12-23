Татьяна Фаддеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТатьяна Фаддеевна

Татьяна Фаддеевна

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Татьяна Фаддеевна
Пол
жен
Возраст (лет)
15
Год рождения вычисленный
1848
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
261
Номер в семье
4
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Раково, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
была
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 553
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 261
01 | Фаддей Алексеевич: 64 года | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Иван Фаддеевич: 18 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
03 | Никита Фаддеевич: 15 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Татьяна Фаддеевна: 15 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
05 | Тимофей Фаддеевич: 12 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
06 | Андрей Богданович: 76 лет | крестьянин государственных имуществ - |
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.