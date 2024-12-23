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Яков Петрович

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Яков Петрович
Пол
муж
Возраст (лет)
8
Год рождения вычисленный
1855
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
260
Номер в семье
3
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Раково, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 553
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 260
01 | Петр Стефанович: 47 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Параскева Семеновна: 29 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Яков Петрович: 8 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Анастасия Петровна: 5 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
05 | Иван Федорович: 50 лет | крестьянин государственных имуществ - дядя [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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