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Домника Андреевна

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Домника Андреевна
Пол
жен
Возраст (лет)
43
Год рождения вычисленный
1820
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
258
Номер в семье
2
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Раково, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
была
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 552об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 258
01 | Николай Алексеевич: 43 года | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Домника Андреевна: 43 года | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Наталия Николаевна: 15 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
04 | Домника Николаевна: 12 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
05 | Архип Николаевич: 8 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
06 | Трофим Николаевич: 4 года | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
07 | Акулина Алексеевна: 42 года | крестьянин государственных имуществ - сестра [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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