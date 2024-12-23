Ольга Богдановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОльга Богдановна

Ольга Богдановна

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Ольга Богдановна
Пол
жен
Возраст (лет)
15
Год рождения вычисленный
1848
Родственная связь
дочь [5]
Номер семьи
254
Номер в семье
6
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Раково, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
была
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 552
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 254
01 | Павел Стефанович: 34 года | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Пелагея Дионисовна: 40 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Климонт Павлович: 3 года | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Мария Павловна: 1 год | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
05 | Агрипина Стефановна: 43 года | крестьянин государственных имуществ - сестра [1] |
06 | Ольга Богдановна: 15 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [5] |
07 | Анна Гавриловна: 34 года | крестьянин государственных имуществ - |
08 | Федор Гаврилович: 25 лет | крестьянин государственных имуществ - брат [7] |
Примечание: незаконнорожденная
Дополнительная информация в записи
незаконнорожденная
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.