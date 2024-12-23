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Петр Демидович

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Петр Демидович
Пол
муж
Возраст (лет)
5
Год рождения вычисленный
1858
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
252
Номер в семье
6
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Раково, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
нет
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 552
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 252
01 | Демид Якимович: 42 года | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Ирина Васильевна: 38 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Ефимий Демидович: 15 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Прокопий Демидович: 13 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
05 | Пелагея Демидовна: 9 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
06 | Петр Демидович: 5 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
07 | Михаил Демидович: 3 года | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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