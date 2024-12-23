Матвей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатвей Иванович

Матвей Иванович

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Матвей Иванович
Пол
муж
Возраст (лет)
11
Год рождения вычисленный
1852
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
251
Номер в семье
4
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Федово, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
не был
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 552
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 251
01 | Иван Пахомович: 46 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Дарья Алексеевна: 48 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Феофан Иванович: 21 год | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Матвей Иванович: 11 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
05 | Ольга Ивановна: 2 года | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.