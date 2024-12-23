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Анна Андреевна

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Анна Андреевна
Пол
жен
Возраст (лет)
51
Год рождения вычисленный
1812
Родственная связь
глава
Номер семьи
250
Номер в семье
1
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Федово, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
не была
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 552
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 250
01 | Анна Андреевна: 51 год | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Наталья Федоровна: 42 года | крестьянин государственных имуществ - двоюродная сестра [1] |
03 | Акулина федоровна: 35 лет | крестьянин государственных имуществ - двоюродная сестра [1] |
04 | Анисим Богданович: 16 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [2] |
05 | Ирина Богдановна: 10 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [2] |
Примечание: девка
Дополнительная информация в записи
девка
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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