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Дарья Косьминична

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Дарья Косьминична
Пол
жен
Возраст (лет)
8
Год рождения вычисленный
1855
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
249
Номер в семье
6
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Федово, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
была
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 552
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 249
01 | Косьма Филиппович: 48 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Ирина Флоровна: 54 года | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Георгий Косьмич: 16 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Терентий Косьмич: 15 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
05 | Дмитрий Косьмич: 9 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
06 | Дарья Косьминична: 8 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
07 | Семен Косьмич: 2 года | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
08 | Марфа Косьминична: 2 года | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
09 | Ксения Лукинична: 51 год | крестьянин государственных имуществ - |
10 | Николай Богданович: 10 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [9] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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