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Михаил Семенович

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Михаил Семенович
Пол
муж
Возраст (лет)
22
Год рождения вычисленный
1841
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
247
Номер в семье
3
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Замогилье, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 551об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 247
01 | Семен Павлович: 44 года | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Агрипина Ивановна: 49 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Михаил Семенович: 22 года | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Филипп Семенович: 22 года | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
05 | Иван Семенович: 11 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
06 | Евдокия Константиновна: 22 года | крестьянин государственных имуществ - жена [3] |
07 | Параскева Савична: 22 года | крестьянин государственных имуществ - жена [4] |
08 | Алексей Филиппович: 0 лет, 9 месяцев | крестьянин государственных имуществ - сын [4] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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