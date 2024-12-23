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Матвей Богданович

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Матвей Богданович
Пол
муж
Возраст (лет)
26
Год рождения вычисленный
1837
Родственная связь
брат [1]
Номер семьи
246
Номер в семье
4
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Замогилье, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 551об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 246
01 | Федот Андреевич: 40 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Ирина Авраамовна: 42 года | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Потапий Богданович: 32 года | крестьянин государственных имуществ - брат [1] |
04 | Матвей Богданович: 26 лет | крестьянин государственных имуществ - брат [1] |
05 | Феодосия Тарасовна: 32 года | крестьянин государственных имуществ - жена [3] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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