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Пелагея Федоровна

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Пелагея Федоровна
Пол
жен
Возраст (лет)
11
Год рождения вычисленный
1852
Родственная связь
дочь [3]
Номер семьи
245
Номер в семье
5
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Замогилье, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
была
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 551об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 245
01 | Авраам Иванович: 74 года | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Никифор Захарович: 43 года | крестьянин государственных имуществ - зять [1] |
03 | Елена Андреевна: 41 год | крестьянин государственных имуществ - жена [2] |
04 | Иван Федорович: 15 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [3] |
05 | Пелагея Федоровна: 11 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [3] |
06 | Анисия Федоровна: 9 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [3] |
07 | Фекла Федоровна: 7 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [3] |
08 | Афанасий Никифорович: 1 год | крестьянин государственных имуществ - сын [2] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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