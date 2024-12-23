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Ирина Евдокимовна

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Ирина Евдокимовна
Пол
жен
Возраст (лет)
48
Год рождения вычисленный
1815
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
244
Номер в семье
2
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Замогилье, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
была
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 551об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 244
01 | Анастасия Егоровна: 60 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Ирина Евдокимовна: 48 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
03 | Мария Евдокимовна: 34 года | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
04 | Фаддей Евдокимович: 24 года | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
05 | Анна Евдокимовна: 24 года | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
06 | Параскева Евдокимовна: 20 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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