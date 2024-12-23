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Никифор Анимисович

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Никифор Анимисович
Пол
муж
Возраст (лет)
59
Год рождения вычисленный
1804
Родственная связь
брат [1]
Номер семьи
243
Номер в семье
7
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Замогилье, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 551об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 243
01 | Филипп Анисимович: 59 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Агрипина Васильевна: 42 года | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Евдокия Филипповна: 22 года | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
04 | Марфа Филипповна: 17 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
05 | Анна Филипповна: 6 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
06 | Акулина Филипповна: 1 год | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
07 | Никифор Анимисович: 59 лет | крестьянин государственных имуществ - брат [1] |
Примечание: холост
Дополнительная информация в записи
холост
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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