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Мария Филипповна

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Мария Филипповна
Пол
жен
Возраст (лет)
29
Год рождения вычисленный
1834
Родственная связь
жена [2]
Номер семьи
242
Номер в семье
4
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Замогилье, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
не была
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 551
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 242
01 | Яков Тимофеевич: 57 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Андрей Яковлевич: 38 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
03 | Иван Яковлевич: 20 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Мария Филипповна: 29 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [2] |
05 | Петр Андреевич: 41 год | крестьянин государственных имуществ - племянник [1] |
06 | Дарья Тимофеевна: 53 года | крестьянин государственных имуществ - жена [5] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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