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Емельян Васильевич

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Емельян Васильевич
Пол
муж
Возраст (месяцев)
4
Год рождения вычисленный
1863
Родственная связь
сын [2]
Номер семьи
241
Номер в семье
5
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Тучино, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
нет
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 551
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 241
01 | Иван Богданович: 59 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Василий Иванович: 36 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
03 | Наталия Ивановна: 27 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
04 | Параскева Стефановна: 34 года | крестьянин государственных имуществ - жена [2] |
05 | Емельян Васильевич: 0 лет, 4 месяца | крестьянин государственных имуществ - сын [2] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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