Акулина Ларионовна
Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
- ФИО
- Акулина Ларионовна
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 22
- Год рождения вычисленный
- 1841
- Родственная связь
- дочь [1]
- Номер семьи
- 239
- Номер в семье
- 4
- Сословие
- крестьянин государственных имуществ
- Место приписки
- д. Куритково, Псковский у., Псковская губ.
- Дата переписи
- 1863
- Губерния
- Псковская
- Уезд
- Псковский
- Место
- д. Великие Пустыни
- Место события
- д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- была
- Архивный код
- ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 551
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 239
01 | Иларион Тимофеевич: 65 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Анна Кондратьевна: 45 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Филимон Ларионович: 24 года | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Акулина Ларионовна: 22 года | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
05 | Сергей Ларионович: 18 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
06 | Гавриил Ларионович: 16 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
07 | Яков Ларионович: 15 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
08 | Марина Ларионовна: 12 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
09 | Екатерина Ларионовна: 10 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
10 | Васса Ларионовна: 4 года | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
11 | Васса Терентьевна: 21 год | крестьянин государственных имуществ - жена [3] |
12 | Агафия Тимофеевна: 50 лет | крестьянин государственных имуществ - сестра [1] |
13 | Дмитрий Саввич: 35 лет | крестьянин государственных имуществ - племянник [1] |
14 | Мария Антиповна: 34 года | крестьянин государственных имуществ - жена [13] |
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- Индексация данных проведена Наталией Цветковой
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