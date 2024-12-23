Матрона Никифоровна
Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
- ФИО
- Матрона Никифоровна
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 49
- Год рождения вычисленный
- 1814
- Родственная связь
- сестра [1]
- Номер семьи
- 236
- Номер в семье
- 8
- Сословие
- крестьянин государственных имуществ
- Место приписки
- д. Куритково, Псковский у., Псковская губ.
- Дата переписи
- 1863
- Губерния
- Псковская
- Уезд
- Псковский
- Место
- д. Великие Пустыни
- Место события
- д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- была
- Архивный код
- ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 550об
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 236
01 | Кирилл Никифорович: 60 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Анастасия Кирилловна: 35 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
03 | Федот Кириллович: 22 года | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Никифор Кириллович: 21 год | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
05 | Мария Кирилловна: 15 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
06 | Параскева Стефановна: 26 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [3] |
07 | Стефан Федотович: 2 года | крестьянин государственных имуществ - сын [3] |
08 | Матрона Никифоровна: 49 лет | крестьянин государственных имуществ - сестра [1] |
Примечание: вдова
- Дополнительная информация в записи
- вдова
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- Индексация данных проведена Наталией Цветковой
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