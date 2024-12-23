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Анастасия Кирилловна

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Анастасия Кирилловна
Пол
жен
Возраст (лет)
35
Год рождения вычисленный
1828
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
236
Номер в семье
2
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Куритково, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
была
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 550об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 236
01 | Кирилл Никифорович: 60 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Анастасия Кирилловна: 35 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
03 | Федот Кириллович: 22 года | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Никифор Кириллович: 21 год | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
05 | Мария Кирилловна: 15 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
06 | Параскева Стефановна: 26 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [3] |
07 | Стефан Федотович: 2 года | крестьянин государственных имуществ - сын [3] |
08 | Матрона Никифоровна: 49 лет | крестьянин государственных имуществ - сестра [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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