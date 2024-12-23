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Марфа Ефимовна

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Марфа Ефимовна
Пол
жен
Возраст (лет)
38
Год рождения вычисленный
1825
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
234
Номер в семье
2
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Куритково, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
была
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 550об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 234
01 | Алексей Васильевич: 32 года | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Марфа Ефимовна: 38 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Федот Алексеевич: 11 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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