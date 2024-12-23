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Евдокия Сергеевна

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Евдокия Сергеевна
Пол
жен
Возраст (месяцев)
10
Год рождения вычисленный
1862
Родственная связь
дочь [7]
Номер семьи
232
Номер в семье
8
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Куритково, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
нет
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 550об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 232
01 | Иван Прокопьевич: 55 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Ефимия Игнатьевна: 43 года | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Ксения Ивановна: 23 года | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
04 | Федот Иванович: 12 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
05 | Иларион Иванович: 6 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
06 | Яков Иванович: 10 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
07 | Агафия Герасимовна: 24 года | крестьянин государственных имуществ - |
08 | Евдокия Сергеевна: 0 лет, 10 месяцев | крестьянин государственных имуществ - дочь [7] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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