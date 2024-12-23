Федот Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедот Иванович

Федот Иванович

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Федот Иванович
Пол
муж
Возраст (лет)
12
Год рождения вычисленный
1851
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
232
Номер в семье
4
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Куритково, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 550об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 232
01 | Иван Прокопьевич: 55 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Ефимия Игнатьевна: 43 года | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Ксения Ивановна: 23 года | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
04 | Федот Иванович: 12 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
05 | Иларион Иванович: 6 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
06 | Яков Иванович: 10 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
07 | Агафия Герасимовна: 24 года | крестьянин государственных имуществ - |
08 | Евдокия Сергеевна: 0 лет, 10 месяцев | крестьянин государственных имуществ - дочь [7] |
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.