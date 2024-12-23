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Анастасия Ефимовна

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Анастасия Ефимовна
Пол
жен
Возраст (лет)
33
Год рождения вычисленный
1830
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
230
Номер в семье
2
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Куритково, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
была
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 550
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 230
01 | Герасим Логинович: 42 года | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Анастасия Ефимовна: 33 года | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Анна Герасимовна: 15 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
04 | Андрей Герасимович: 11 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
05 | Пимен Герасимович: 8 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
06 | Александра Герасимовна: 5 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
07 | Марфа Герасимовна: 0 лет, 2 месяца | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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