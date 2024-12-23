Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГригорий

Григорий

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Григорий
Пол
муж
Возраст (лет)
32
Год рождения вычисленный
1831
Родственная связь
брат [4]
Номер семьи
229
Номер в семье
5
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Куритково, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 550
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 229
01 | Агафон Иванович: 52 года | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Анастасия Ануфриевна: 57 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Мария Агафоновна: 19 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
04 | Пелагея: 40 лет | крестьянин государственных имуществ - родственница [1] |
05 | Григорий: 32 года | крестьянин государственных имуществ - брат [4] |
06 | Мария Яковлевна: 23 года | крестьянин государственных имуществ - жена [5] |
07 | Устиния Григорьевна: 1 год | крестьянин государственных имуществ - дочь [5] |
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.