Мария Агафоновна
Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
- ФИО
- Мария Агафоновна
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 19
- Год рождения вычисленный
- 1844
- Родственная связь
- дочь [1]
- Номер семьи
- 229
- Номер в семье
- 3
- Сословие
- крестьянин государственных имуществ
- Место приписки
- д. Куритково, Псковский у., Псковская губ.
- Дата переписи
- 1863
- Губерния
- Псковская
- Уезд
- Псковский
- Место
- д. Великие Пустыни
- Место события
- д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- была
- Архивный код
- ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 550
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 229
01 | Агафон Иванович: 52 года | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Анастасия Ануфриевна: 57 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Мария Агафоновна: 19 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
04 | Пелагея: 40 лет | крестьянин государственных имуществ - родственница [1] |
05 | Григорий: 32 года | крестьянин государственных имуществ - брат [4] |
06 | Мария Яковлевна: 23 года | крестьянин государственных имуществ - жена [5] |
07 | Устиния Григорьевна: 1 год | крестьянин государственных имуществ - дочь [5] |
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- Индексация данных проведена Наталией Цветковой
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