Параскева Федоровна
Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
- ФИО
- Параскева Федоровна
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 32
- Год рождения вычисленный
- 1831
- Родственная связь
- родственница [1]
- Номер семьи
- 228
- Номер в семье
- 14
- Сословие
- крестьянин государственных имуществ
- Место приписки
- д. Куритково, Псковский у., Псковская губ.
- Дата переписи
- 1863
- Губерния
- Псковская
- Уезд
- Псковский
- Место
- д. Великие Пустыни
- Место события
- д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- была
- Архивный код
- ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 550
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 228
01 | Яким Матвеевич: 57 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Феврония Леоновна: 49 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Иван Якимович: 32 года | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Федосий Якимович: 18 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
05 | Акулина Якимовна: 15 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
06 | Иван (2) Якимович: 11 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
07 | Антоний Якимович: 6 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
08 | Феодосия Якимовна: 19 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
09 | Яков Якимович: 3 года | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
10 | Федул Якимович: 2 года | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
11 | Анна Фоминична: 29 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [3] |
12 | Яков Иванович: 3 года | крестьянин государственных имуществ - сын [3] |
13 | Анна Ивановна: 1 год | крестьянин государственных имуществ - дочь [3] |
14 | Параскева Федоровна: 32 года | крестьянин государственных имуществ - родственница [1] |
15 | Лазарь Богданович: 20 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [14] |
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- Индексация данных проведена Наталией Цветковой
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